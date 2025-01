Kamer en kabinet in debat over enquêterapport fraudebeleid

Binnenland

De Tweede Kamer gaat woensdag, bijna een jaar na het verschijnen van het parlementaire enquêterapport over het fraudebeleid van de overheid, in debat met het kabinet over de conclusies en aanbevelingen. De enquêtecommissie concludeerde onder meer dat de overheid in de jacht op fraude met toeslagen en uitkeringen jarenlang „blind” was voor mensen en hun rechten.