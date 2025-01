Federaal onderzoek naar dodelijke branden in Los Angeles gestart

Buitenland

Een grootschalig federaal onderzoek naar de oorzaak van de dodelijke bosbranden in de Amerikaanse stad Los Angeles is dinsdag (lokale tijd) van start gegaan. Dat meldt het federale Bureau voor Alcohol, Tabak, Vuurwapens en Explosieven (ATF), dat het onderzoek leidt. Bij de branden kwamen minstens 24 mensen om het leven en werden hele wijken in de as gelegd.