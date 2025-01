Toezichthouder SEC klaagt Musk aan om overtreding effectenregels

De details van de rechtszaak zijn nog niet bekend.

Medio december deed de SEC Musk een schikkingsvoorstel in het onderzoek van de beurswaakhond naar Musks aankoop van Twitter-aandelen voordat hij het socialemediaplatform in 2022 overnam. Musk kreeg destijds 48 uur de tijd om met de schikking akkoord te gaan, anders zou de toezichthouder in actie komen.