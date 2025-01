Doodgestoken man in Vorden komt uit Hengelo, gewonde man opgepakt

Binnenland

De man die dinsdag in het Gelderse dorp Vorden is doodgestoken is een 38-jarige inwoner van Hengelo in Overijssel. Bij de steekpartij die rond 11.00 uur plaatsvond aan de Larenseweg raakte een 46-jarige man uit Enschede gewond. Hij is verdachte en aangehouden, meldt de politie.