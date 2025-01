Schoof en twee VVD-ministers naar economische top in Davos

Binnenland

Premier Dick Schoof en de ministers Sophie Hermans (Klimaat en Groene Groei) en Ruben Brekelmans (Defensie) gaan naar het World Economic Forum (WEF) in Davos. Aan de bekende internationale conferentie in Zwitserland later deze maand nemen meer dan 2000 politici, wetenschappers, mensen uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties deel.