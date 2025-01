Franse premier wijst op zware schuldenlast in regeringsverklaring

Economie

De Franse premier François Bayrou heeft in zijn regeringsverklaring in het parlement betoogd dat de Franse staat bezwijkt onder een enorme schuldenlast. Die hangt volgens hem als ‘een zwaard van Damocles’ boven de republiek. „Alle politieke partijen, zonder uitzondering, dragen hier verantwoordelijkheid voor in de afgelopen decennia” en de Fransen lopen volgens de premier naar de afgrond.