OM eist in hoger beroep levenslang voor vier moorden Enschede

In het pand aan de Van Leeuwenhoekstraat werden op 13 november 2018 vier slachtoffers met twee verschillende wapens van dichtbij doodgeschoten, onder wie de eigenaar van de winkel voor benodigdheden voor wietteelt. Het OM noemt het „een zeer ernstig misdrijf” en spreekt van „gruwelijke feiten”.

Dejan (38) en Denis (36) werden in 2020 door de rechtbank in Almelo al tot levenslange celstraffen veroordeeld, samen met hun vader Camil A. Hij overleed in augustus 2022 op 61-jarige leeftijd in de gevangenis.

De broers beriepen zich aanvankelijk op hun zwijgrecht, maar in hoger beroep heeft Dejan verklaard dat zijn vader de enige schutter is geweest en in beide handen een wapen vasthield. Denis heeft tegenover het gerechtshof in Zwolle verklaard dat zijn vader in ieder geval twee van de slachtoffers neerschoot en hijzelf geen wapen had.

Volgens Dejan bezorgde zijn vader wapens in Enschede. De wapenhandelaar zou door een van de slachtoffers zijn beledigd over de prijs van de handelswaar en daarop hebben geschoten. Dat Camil A. twee wapens gelijktijdig hanteerde, noemt de aanklager „nauwelijks voorstelbaar”. Het OM is ervan overtuigd dat Dejan zelf ook schoot op alle vier de slachtoffers, met het tweede wapen. „Iedereen moest dood, omdat er geen getuigen mochten achterblijven”, zei het OM. „Voor Dejan is een mensenleven niets waard en hij twijfelt niet om de trekker over te halen als het hem zo uitkomt.”

Over het motief zegt het OM dat het „gissen blijft naar het hoe en waarom”, omdat de verklaringen van de verdachten „niet geloofwaardig zijn”. Vermoedelijk was er sprake van een financieel motief, een uit de hand gelopen financieel conflict, omdat een van de slachtoffers na de moord door Denis zou zijn beroofd van enkele duizenden euro’s die hij op zak had en de kassa werd doorzocht. „Lijkenpikkerij”, aldus het OM, dat de jongste broer medeplegen verwijt. Denis reageerde geschrokken op de strafeis. „Dit had ik niet verwacht”, zei hij. „Dit kan niet, het gaat om een leven hier.”

De zaak gaat donderdag verder met de pleidooien van de advocaten van de verdachten. Het hof doet op 28 februari uitspraak.