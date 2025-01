Zuid-Holland wil voorrang warmtenetten bij aansluiting op vol net

Potjer pleitte er dan ook voor om warmtenetten - verwarming van huizen via bijvoorbeeld restwarmte uit de industrie of via aardwarmte - als eerste aan te sluiten zodra er weer wat ruimte is op het elektriciteitsnet. „Je zou zaken die bijdragen aan het oplossen van dit probleem, de ‘congestieverzachters’, voorrang moeten geven.” Bij een warmtenet wordt warm water naar huizen gepompt via een leidingstelsel. Daarvoor is elektriciteit nodig.