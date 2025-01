Twee verdachten brandstichting huis wethouder Rotterdam opgepakt

De brand woedde op 6 juli vorig jaar. Het huis in Rotterdam-Lombardijen raakte zo beschadigd dat Achbar en zijn gezin maanden later nog altijd in vervangende woonruimte zitten. De wethouder wil niet reageren op de aanhoudingen.

Vorig jaar deelde de politie beelden van een man die verdacht wordt van het aansteken van de brand. In augustus werd een 43-jarige man aangehouden, maar hij is later vrijgelaten.

De motieven voor de brand zijn nog altijd onduidelijk. Het onderzoek loopt nog. Achbar zei vorige maand tegen de regionale omroep Rijnmond dat er veel door zijn hoofd ging na de brandstichting, waaronder ook de vraag of de actie misschien politiek gemotiveerd was. „Ik heb een gezin dat ik ook moet beschermen. Ik kies voor de politiek, maar zij niet. Omdat je niet weet uit welke hoek het komt, wil ik het onderzoek afwachten om meer duidelijkheid te krijgen wat de reden is waarom iemand dit doet of tot zoiets in staat is. Maar ik laat me niet uit het veld slaan.”