Hoge Raad vernietigt vrijspraken in zaken over Bandidos-kleding

Binnenland

Twee zaken over kleding van lokale afdelingen van de in Nederland verboden motorclub Bandidos Motorcycle Club (BMC) moeten opnieuw worden behandeld. De twee verdachten in beide zaken waren in hoger beroep door het gerechtshof vrijgesproken, maar het hof moet de zaken opnieuw behandelen. Dat oordeelt de Hoge Raad, die de vrijspraken dinsdag heeft vernietigd.