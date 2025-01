Politie vermoedt toch link tussen explosies bij huizen Rotterdam

Binnenland

De politie vermoedt dat er toch een verband is tussen twee explosies bij woningen in Rotterdam van afgelopen weekend. In de nacht van zaterdag op zondag waren er binnen een uur explosies aan de Vergiliusstraat in de wijk IJsselmonde en de Adriaan Pieterstraat in Feijenoord. Eerder dacht de politie nog dat er geen verband was tussen de twee zaken.