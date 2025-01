Geen aangiftes van porno in Snapchatgroep kinderen

Scholen in Hoorn hadden vorige week een brief verstuurd om ouders te waarschuwen. Kinderen, ook uit groepen zeven en acht van basisscholen, zouden worden toegevoegd aan een groep op Snapchat met de naam ‘dit wordt de grootste groeps-chat ooit’. Daarin zouden ze vervolgens pornobeelden te zien krijgen. Basisscholen hebben er ook met kinderen over gesproken. Leerlingen krijgen het advies meteen uit de chatgroep te stappen en er met hun ouders of verzorgers over te praten.

Volgens de politie is het voorlopig een kwestie voor scholen, ouders en hun kinderen. „Scholen hebben ouders meegegeven dat ze hun kinderen hierop moeten wijzen. Ook moeten ouders hun verantwoordelijkheid nemen door mee te kijken met hun kinderen. Daar staan we achter”, laat een woordvoerster weten.

Het is nog niet bekend hoeveel kinderen daadwerkelijk zijn toegevoegd aan de groep. Het is ook niet bekend of zij porno met volwassenen te zien kregen of beelden van kindermisbruik, en of zij ook zijn aangespoord om foto’s en filmpjes van zichzelf te maken. Verder is het niet duidelijk wie achter de chatgroep zitten en of hier alleen in Hoorn en omgeving voor wordt gewaarschuwd.