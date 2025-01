OM: Weski beroept zich ten onrechte op verschoningsrecht

Binnenland

Inez Weski kan in het kader van haar strafzaak geen beroep doen op haar verschoningsrecht, vindt het Openbaar Ministerie. Justitie noemt dit „misplaatst”. „Zij verschuilt zich ten onrechte in haar toga”, zei de officier van justitie dinsdag in een toelichting op het onderzoek. Het OM verdenkt Weski van deelname aan de criminele organisatie van haar voormalige cliënt Ridouan Taghi.