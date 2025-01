Weski: berichtgeving OM is onzorgvuldig en onrustzaaiend

Binnenland

Voormalig advocaat Inez Weski noemt de uitlatingen van het Openbaar Ministerie over de strafzaak tegen haar „onzorgvuldig, onrustzaaiend en schadelijk”. Volgens haar heeft het OM in aanloop naar de strafzaak, waarvan dinsdag de eerste openbare zitting is in de rechtbank in Rotterdam, onjuiste dingen gezegd in de media.