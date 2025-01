Zicht op onveilige situaties kinderen iets verbeterd

In 2018 stelden de inspecties vast dat het zicht van de raad op de veiligheid van de op onderzoek wachtende kinderen niet goed was. De raad ziet nu echter tijdig knelpunten en pakt die ook aan, aldus de inspecties. Het zicht op de veiligheid is hiermee verbeterd. De inspecties blijven de raad echter wel volgen.