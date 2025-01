Illegale migratie naar EU vorig jaar gedaald met 38 procent

Buitenland

Het aantal illegale grensoverschrijdingen naar de Europese Unie is in 2024 met gemiddeld 38 procent gedaald tot 239.000, meldde de Europese grensbewakingsdienst Frontex dinsdag op basis van voorlopige cijfers over 2024. Volgens Frontex is dit het laagste niveau sinds 2021, toen er minder migranten kwamen door de coronapandemie.