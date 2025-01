Grote brand in Russische stad na droneaanval op gasopslagplaats

Buitenland

Een Oekraïense droneaanval met heeft een grote brand veroorzaakt in een gasopslagplaats bij een chemische fabriek bij Engels, een stad aan de Wolga, 700 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Volgens de plaatselijke autoriteiten is er een enorme rookontwikkeling en blijven de scholen in de omgeving, inclusief de grote stad Saratov, dinsdag dicht. Volgens de autoriteiten er zijn geen gewonden gevallen.