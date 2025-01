Village People: VS verenigen met optreden inauguratie Trump

Buitenland

Rond de inauguratie van Donald Trump als president van de Verenigde Staten volgende week treedt ook Village People op. Dat heeft de discogroep bekendgemaakt in een statement op sociale media. „Ons nummer Y.M.C.A. is een wereldwijd volkslied dat hopelijk helpt om het land te verenigen na een tumultueuze en verdeelde campagne waarin onze favoriete kandidaat verloor”, aldus de groep, die een voorkeur had voor de Democratische presidentskandidaat Kamala Harris.