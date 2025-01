Prijzen huisvesting en tabak stuwden inflatie in 2024

Economie

Het dagelijks leven is in 2024 gemiddeld 3,3 procent duurder geworden dan in 2023. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van definitieve cijfers, die gelijk zijn aan de eerder gemelde snelle raming. Daarmee was de inflatie wel wat lager dan de 3,8 procent in 2023.