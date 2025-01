Hoop op nieuwe aanpak Parkinson-verschijnselen

Het is een variant van DBS, een reeds toegepaste vorm van hersenstimulatie (deep brain stimulation). Daarbij geven ingebrachte elektroden continu pulsen aan de hersenen van patiënten met de ziekte van Parkinson of neurologische of psychiatrische aandoeningen. De methode kan met name het symptoom van het beven verminderen, al lukt dat niet altijd goed of zijn er bijwerkingen, zoals problemen met de balans.

„Bij aDBS meten de geïmplanteerde elektroden continu hersensignalen waaraan je de ernst of aanwezigheid van symptomen kunt afleiden. Alleen wanneer de hersenactiviteit is verstoord, wordt er vanuit de elektroden een serie pulsen gegeven. Zo verminderen de symptomen, en krijgen mensen geen stimulatie meer op momenten dat dit niet nodig is”, legt het centrum uit.

Neuroloog Martijn Beudel doet al ruim tien jaar onderzoek naar de methode ‘op maat’. „We hopen dat patiënten hierdoor minder bijwerkingen ervaren en mogelijk meer effect merken”, zegt hij.

Patiënten die al een DBS-operatie hebben ondergaan, zoals de man in kwestie, hoeven geen tweede operatie te ondergaan voor aDBS. De elektroden kunnen worden aangepast.

Bij de nu als eerste buiten studieverband behandelde patiënt had DBS wel goed geholpen, maar de man hield bijwerkingen. „Daarom hebben we het bij hem al eerder geïmplanteerde systeem als het ware een ‘update’ gegeven naar het adaptieve systeem. Hiermee zal hij dus alleen pulsen van de elektroden ontvangen als zijn hersensignalen aangeven dat dit nodig is”, aldus Beudel.

De adaptieve techniek wordt niet meteen toegepast bij alle patiënten. Beudel en zijn collega’s willen eerst meer over de effecten weten.