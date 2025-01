Noord-Korea vuurt meerdere ballistische raketten af

Het Zuid-Koreaanse leger veroordeelt de lanceringen vanuit Kanggye, een plaats in de buurt van de grens met China. De raketten „bedreigen de vrede en stabiliteit” in beide Korea’s, stelt Seoul.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken was vorige week in de Zuid-Koreaanse hoofdstad en pleitte daar voor een uitbreiding van de samenwerking tussen de VS en Zuid-Korea. Pyongyang probeert met raketlanceringen „Trumps aandacht te trekken”, stellen Zuid-Koreaanse wetgevers.