Nederlanders besteden meer aan slimme huishoudapparatuur

Economie

Nederlanders hebben in 2024 meer uitgegeven aan ‘slimme’ huishoudelijke apparaten, die via internet op afstand kunnen worden bediend met een smartphone of tablet. De markt voor deze apparatuur, zoals slimme wasmachines, vaatwassers, rolluiken, zonwering en robotstofzuigers groeide in een jaar tijd naar 3,7 miljard euro, meldt marktonderzoeksbureau Multiscope. Dat is ruim 200 miljoen euro meer ten opzichte van 2023.