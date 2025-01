Gedupeerden LA klagen energiebedrijf aan om veroorzaken branden

De zaak is begonnen door huiseigenaren, huurders, winkeleigenaren en anderen van wie het eigendom is verwoest door de brand, die de Eaton Fire wordt genoemd. Die brand beslaat inmiddels een gebied van ruim 5700 hectare. Volgens de autoriteiten in LA is het vuur daar voor 33 procent onder controle.

Ook op andere plekken rond de West-Amerikaanse metropool zijn grote branden uitgebroken. Meer dan 150.000 mensen hebben hun huizen moeten verlaten. Zeker 24 mensen zijn omgekomen.