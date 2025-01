Jeugddetentie voor groepsverkrachting dakloze vrouw in Helmond

Binnenland

De rechtbank in Den Bosch heeft maandag vier tieners veroordeeld tot straffen tot maximaal vijftien maanden jeugddetentie, waarvan drie maanden voorwaardelijk, voor de groepsverkrachting van een 33-jarige dakloze vrouw in het Burgemeester Geukerspark in Helmond. Een vijfde verdachte werd schuldig bevonden aan aanranding van het slachtoffer.