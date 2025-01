Slowaakse premier Fico nodigt Zelensky uit voor gesprek over gas

Buitenland

De Slowaakse premier Robert Fico heeft maandag de Oekraïense president Volodymyr Zelensky uitgenodigd om gesprekken te voeren over de doorvoer van Russisch gas. De twee landen raakten met elkaar in conflict nadat Kyiv had geweigerd het contract te verlengen dat de doorvoer van Russisch gas naar Europa via Oekraïne garandeerde.