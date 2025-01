US Steel stijgt op Wall Street na uitstel blokkade overname

Economie

US Steel behoorde maandag tot de stijgers op de aandelenbeurzen in New York. De Amerikaanse regering heeft het bevel aan Nippon Steel om af te zien van haar overnamebod op het Amerikaanse staalconcern uitgesteld tot juni. Door het uitstel krijgen de staalbedrijven de tijd om het oordeel van de rechter over de blokkade van de overname af te wachten. Het aandeel US Steel steeg 2,2 procent.