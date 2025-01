Subsidie aan Utrechts corps hervat na schorsing om ‘bangalijst’

De HU en de UU namen in het voorjaar van 2024 maatregelen tegen het corps nadat er een ‘bangalijst’ online was verschenen. In een powerpointpresentatie werden eerstejaarsstudentes van de vrouwelijke studentenvereniging UVSV beoordeeld. De HU en UU beschreven eerder dat ze onder meer „seksueel beoordeeld” werden.

Het corps schorste betrokken leden voor maximaal 1,5 jaar en kwam in mei 2024 met een verbeterplan. De twee onderwijsinstellingen hebben de uitvoering van dat plan gemonitord, onder meer door gesprekken met betrokkenen.

„Op basis daarvan is duidelijk dat het USC stappen in de goede richting heeft gezet om duurzame verandering te realiseren”, aldus de UU en de HU. „Maar de conclusie is ook dat meer tijd nodig is voor de verankering van het door USC ingezette verbeterplan.” De gesprekken over het verbeterplan gaan daarom door.