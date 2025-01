Onderzoek naar drones boven militaire vliegbases in Duitsland

Het is niet duidelijk wie de drones bestuurde. De politie heeft dat nog niet kunnen vaststellen. De incidenten met de onbemande luchtvaartuigen vonden plaats in Manching en Neuburg an der Donau. Die twee plaatsen liggen ongeveer 20 kilometer van elkaar, ten zuiden van de stad Ingolstadt.

De politie zag zondag tot wel tien drones boven de militaire zone in Manching, waar een militaire vliegbasis ligt en waar Airbus de Eurofighter-gevechtsvliegtuigen ontwikkelt. Getuigen zouden daar op 16, 18 en 25 december ook al drones hebben gezien. Op 19 december werden drie drones waargenomen boven een militaire luchtmachtbasis in Neuburg an der Donau.