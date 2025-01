Delhaize neemt Belgische buurtwinkels van Louis Delhaize over

Economie

Delhaize heeft een akkoord bereikt met de Louis Delhaize Group om alle aandelen van Delfood over te nemen. Met de overname breidt het Belgische onderdeel van supermarktconcern Ahold Delhaize het netwerk van bestaande Delhaize-winkels in België verder uit. Delfood verenigt 325 verkooppunten die onder het Louis Delhaize-merk actief zijn of door het bedrijf worden bevoorraad.