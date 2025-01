Buitenland

Het vlieg-, trein- en ander verkeer in België is flink ontregeld door vakbondsacties. Brussels Airport heeft vier op de tien vluchten moeten schrappen en ook op luchthaven Charleroi zijn problemen. Onder meer bagageafhandelaars, beveiligers, conducteurs en leraren staken maandag uit woede over mogelijke bezuinigingen op de pensioenen.