Chinese export bereikt recordniveau in 2024

Economie

De Chinese export is in 2024 gestegen tot een nieuw recordniveau. De uitvoer van het land werd daarbij in de laatste maanden van het jaar aangewakkerd doordat bedrijven hun voorraden hebben uitgebreid voorafgaand aan de tweede ambtstermijn van de Amerikaanse president Donald Trump. Trump legde tijdens zijn eerste ambtstermijn al hogere importheffingen op aan China en heeft gedreigd met nog zwaardere heffingen wanneer hij volgende week terugkeert naar het Witte Huis.