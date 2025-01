Ruim 30 procent meer faillissementen in 2024 dan in 2023

In vrijwel alle bedrijfstakken gingen meer bedrijven failliet dan in 2023. Net als in voorgaande jaren had de handel, met 811, de meeste faillissementen in 2024. Daarna volgde de bouwnijverheid met 618 en de specialistische dienstverlening met 509 faillissementen. Deze bedrijfstakken zijn qua aantal bedrijven ook de grootste.

Absoluut gezien was de stijging van het aantal faillissementen het sterkst in de specialistische dienstverlening. In 2024 gingen hier 157 bedrijven en instellingen meer failliet dan in 2023. Vooral bij concernholdings, concerndiensten, managementadvies, architecten- en ingenieursbureaus was het aantal faillissementen hoger dan een jaar eerder. Met een stijging van 139 faillissementen volgde de bouwnijverheid als tweede. De toename is vooral toe te schrijven aan de gespecialiseerde bouw, waaronder bouwinstallatie- en afwerkingsbedrijven. In de handel bedroeg de stijging 129. Dat betrof vooral groothandelsbedrijven.

In vrijwel alle provincies zijn in 2024 meer bedrijven failliet verklaard dan in 2023. Het grootst was de stijging in Noord-Holland met 222 bedrijven. Daarna volgden Zuid-Holland en Noord-Brabant. De provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant telden de meeste faillissementen, maar ook de meeste bedrijven.

De piek in het aantal faillissementen, van 9431, werd tijdens de eurocrisis in 2013 bereikt. Het laagste aantal werd in 2021 genoteerd, namelijk 1818. Vanaf 2021 nam het aantal faillissementen weer geleidelijk toe. Volgens het CBS is het aantal faillissementen gedurende 2024 niet verder opgelopen. In december lag het aantal faillissementen namelijk lager dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat was voor het eerst sinds april 2022.