Binnenland

In vrijwel het hele land geldt tot maandagochtend 10.00 uur code geel in verband met gladheid. Door bevriezing van natte weggedeelten kan het vrijwel overal in het land plaatselijk glad zijn, meldt het KNMI in de nacht van zondag op maandag. De code geel geldt alleen niet voor de Waddeneilanden.