Bewoners Los Angeles massaal op zoek naar huizen op krappe markt

Buitenland

Door het afbranden van duizenden huizen als gevolg van de razende bosbranden in en rondom de Amerikaanse stad Los Angeles zijn duizenden gezinnen in de stad op zoek naar een nieuw huis in de regio, aldus de Los Angeles Times. De krant schrijft dat mensen wanhopig op zoek zijn. „Hun huizen liggen in puin, ze zijn op zoek naar stabiliteit - een plek waar hun gezin naartoe kan.”