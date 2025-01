De twee worden ervan verdacht met behulp van een telefonische babbeltruc tientallen ouderen te hebben benaderd om hen geld afhandig te maken. Ze deden zich voor als medewerkers van een bank en probeerden de slachtoffers ervan te overtuigen om geldbedragen of waardevolle eigendommen af te staan.

Afgelopen woensdag pleegden ze ongeveer zeventig telefoontjes naar ouderen. Ondanks die vele pogingen liet niemand zich om de tuin leiden, aldus de politie.

De twee werden op die woensdag aangehouden. Dat gebeurde in een woning aan de Spoorstraat in ’s-Heer Arendskerke. Bij de arrestatie trof de politie een vuurwapen aan waarmee de man op dat moment bezig was. Het vuurwapen is in beslag genomen.