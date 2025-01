Buitenland

De tanker Eventin die met 99.000 ton olie op drift geraakt was bij het Duitse eiland Rügen, is versleept naar een haven. Het schip wordt in verband gebracht met de zogenoemde schaduwvloot, die in strijd met internationale sancties Russische olie vervoert. Het schip vormt volgens de autoriteiten geen bedreiging voor het milieu.