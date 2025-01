Dragan Primorac van regeringspartij Kroatische Democratische Unie (HDZ) volgt op grote afstand, met 26 procent van de stemmen.

De rol van de president is grotendeels ceremonieel in Kroatië. Toch is de grote overwinning van Milanovic een nieuwe tegenslag voor de HDZ en premier Andrej Plenkovic, de politieke aartsrivaal van Milanovic, na een corruptieschandaal in november.