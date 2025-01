Poolse defensieminister vindt NAVO-norm van 5 procent goed idee

Buitenland

Polen vindt het een goed idee als de NAVO-norm voor uitgaven aan de krijgsmacht naar 5 procent gaat, zoals de aankomend Amerikaanse president Donald Trump heeft bepleit. Het is in ieder geval goed om daarnaar te streven, zegt de Poolse minister van Defensie Władysław Kosiniak-Kamysz tegen de Financial Times. Polen wil Europa daar volgens hem wel bij helpen. Deskundigen, onder meer in Nederland, hebben de doelstelling onrealistisch hoog genoemd.