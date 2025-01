„Er zijn zorgen gerezen over de veiligheid en over mogelijke incidenten”, stelt zijn advocaat in een verklaring. „Daarom kan de president het proces op 14 januari niet bijwonen. De president is bereid om op elk moment te verschijnen zodra de veiligheidsproblemen zijn opgelost.”

Yoon heeft zich momenteel verschanst in zijn presidentiële verblijf, dat wordt verdedigd door de presidentiële veiligheidsdienst. Het is daardoor nog niet gelukt om hem te arresteren, hoewel er een arrestatiebevel tegen hem uitstaat.

Yoon werd geschorst nadat hij op 3 december onverwacht de noodtoestand in Zuid-Korea afkondigde. Critici zagen dat als een onwettige stap om de oppositie dwars te zitten. Onder druk van het parlement kwam Yoon terug op zijn beslissing en trok hij de noodtoestand weer in.