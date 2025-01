Zuid-Korea verbiedt import Duits varkensvlees om MKZ

Economie

Zuid-Korea heeft de import van varkensvlees uit Duitsland per direct tot nader order verboden nadat vrijdag mond-en-klauwzeer (MKZ) was vastgesteld bij dode waterbuffels in de oostelijke deelstaat Brandenburg. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Landbouw zegt ook dat ongeveer 360 ton aan Duits varkensvlees dat sinds 27 december is geïmporteerd in quarantaine gaat en onderzocht wordt op mogelijke besmetting met de gevaarlijke virusziekte.