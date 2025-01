Het pand hoefde niet te worden ontruimd. Volgens de politie kon personeel van het ziekenhuis aan de Vondellaan, waar ook het Brandwondencentrum is gevestigd, zelf al snel starten met het blussen van het vuur. De brandweer had de situatie daarna snel onder controle.

Het explosief ging rond 02.00 uur af bij een deur aan de kant van de Akerendamlaan, die haaks loopt op de Vondellaan. Volgens de Veiligheidsregio Kennemerland ging het om een roldeur aan de achterkant van het ziekenhuis.

„Het is fantastisch dat het personeel zo snel en accuraat heeft gehandeld”, laat een woordvoerder van de politie weten. Verder is het onderzoek naar de brand nog in volle gang. Op 26 november werd ook al brand gesticht bij het ziekenhuis in Beverwijk. Dat gebeurde toen bij een draaideur van een deel van het ziekenhuis dat in aanbouw was.

„Ook die brand was snel geblust”, zegt de politiewoordvoerder. „Er was één ruit stuk, maar er is toen niemand gewond geraakt.” Of er een verband is tussen beide brandstichtingen weet hij nog niet. Woensdag wordt aandacht besteed aan de zaak in het regionale opsporingsprogramma Bureau NH.