Dat meldt Morning Star News op basis van bronnen.

De drie christenen, Kaiga Muhammad (64), zijn vrouw Sawuya Kaiga en hun zoon Swagga Amuza Kaiga (26), kwamen uit de stad Kaliro in Oost-Uganda. Een maand voor hun verbranding, op 22 november, waren ze christen geworden. Leden van een christelijke kerk hadden hen het Evangelie verteld. De zoon was vervolgens op het gebed genezen van malaria, aldus de voorganger van de kerk.

Op zondag 15 december werd Kaiga Muhammad in een nabijgelegen dorp gesignaleerd bij het verlaten van een kerkdienst. Dat kwam een lokaal hoofd ter ore, die Muhammad een week de tijd gaf om het christendom af te zweren. Toen deze dat niet deed, kwam een groep moslims op tweede kerstdag om de drie gezinsleden en hun huis in brand te steken. De politie nam twee aanstichters van de moordpartij gevangen.

Formeel is er in Uganda vrijheid van godsdienst. Slechts 12 procent van de inwoners behoort tot de islam. Moslims wonen vooral in het oosten van het land.