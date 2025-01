Volgens het Westen wordt de schaduwvloot gebruikt om sancties tegen Rusland te omzeilen en zou dat dus ook gelden voor de Eventin, die onder Panamese vlag vaart. Finland heeft recent een ander vaartuig uit de schaduwvloot stilgelegd omdat dat verantwoordelijk zou zijn voor de sabotage van kabels in de Oostzee.

De Eventin heeft 99.000 vaten olie aan boord en dus wil de Duitse regering de tanker uit de buurt houden van de kust. Maar het wegslepen gaat moeizaam door de harde wind en de hoge golven. Het schip moet ongeveer 25 kilometer worden weggesleept en de autoriteiten verwachten dat de operatie zo’n 8 uur gaat duren. Het is nog onduidelijk of de Eventin later naar een Duitse haven zal worden gebracht.