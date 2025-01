De slachtoffers zijn gevallen bij de grootste branden in Pacific Palisades aan de noordwestrand van Los Angeles en 40 kilometer oostelijker in en bij Pasadena en Altadena. Het vuur heeft bij deze branden een oppervlakte van circa 145 vierkante kilometer verbrand, het meeste in Pacific Palisades (87 vierkante kilometer). Hier zijn ook 5300 panden door het vuur verwoest. In totaal zijn er meer dan 12.000 panden verwoest of beschadigd.

Er zijn nog steeds 153.000 mensen die zijn geëvacueerd en niet terug mogen. De politie meldt dat er 22 arrestaties zijn verricht, waaronder een man die wordt verdacht van brandstichting. Er zijn ook mensen aangehouden die worden verdacht van plunderingen of die de evacuatiebevelen negeerden.

De brandweer is zaterdag met enig succes bezig de branden in Palisades en Pasadena te bestrijden. In vergelijking met de hoogtepunten van de brand van de afgelopen dagen is bij Pasadena 15 procent van de brand geblust en in en bij Palisades 11 procent, aldus de brandbestrijders. Maar een tegenvaller bij de laatste bosbrand is dat die zich vrijdag plotseling snel heeft uitgebreid in de richting van Brentwood en Encino, ten noorden en ten oosten van Palisades. Verder wordt er zondag weer harde wind verwacht die het vuur weer zal aanwakkeren.