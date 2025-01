A12 bij Den Haag weer open na blokkade XR

Binnenland

De A12 bij Den Haag is weer vrijgegeven na een urenlange blokkade van Extinction Rebellion (XR). Dat meldt de gemeente Den Haag. De blokkade van de Utrechtsebaan, zoals het Haagse gedeelte van de A12 heet, was rond 16.00 uur voorbij. Daarna duurt het altijd nog even voordat alle afzettingen zijn weggehaald, legt een medewerker van ANWB Verkeersinformatie uit. Iets voor 17.30 uur was dat afgerond en is de weg in beide richtingen vrijgegeven.