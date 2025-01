De XR-activisten beklagen zich over de inzet van waterkanonnen. Ze vinden het „onbegrijpelijk” dat het middel bij deze lage buitentemperatuur is ingezet. De politiewoordvoerster antwoordt daarop dat de demonstranten „ruim de kans hebben gehad om weg te gaan naar een locatie waar ze wel mogen demonstreren, het Malieveld”. Vooral het feit dat de aanrijtijden van ambulances door de XR-blokkade langer zijn geworden omdat de calamiteitenroutes moesten worden aangepast, is een belangrijke reden geweest om tot ingrijpen over te gaan, zegt zij.