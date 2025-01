LA roept gezondheidsnoodtoestand uit om rook, as en fijnstof

Buitenland

De autoriteiten in Los Angeles hebben een gezondheidsnoodtoestand uitgeroepen omdat de bosbranden zoveel rook, as en fijnstof veroorzaken. De gemeente stelt onder meer dat ramen en deuren gesloten moeten blijven bij rookontwikkeling in de buurt. Panden moeten binnen schoon zijn en mensen die de straat op moeten, zouden een mondkapje moeten dragen. Het is ook verboden machines in de tuin te gebruiken, met name bladblazers waarmee de verspreiding van as nog erger wordt.