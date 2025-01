Start van AfD-congres uitgesteld door grootschalige protesten

Buitenland

De opening van het congres van de Duitse politieke partij Alternative für Deutschland (AfD) is uitgesteld. Het lukte mensen niet om tijdig aanwezig te zijn door de protestacties in de buurt. Het was de bedoeling dat de bijeenkomst om 10.00 uur begon, maar toen was nog maar een klein deel van de zeshonderd gedelegeerden binnen. Anderhalf uur later was het congres nog steeds niet geopend.