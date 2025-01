Binnenland

Bij een Turkse bakkerij op de hoek van de Kamperfoeliestraat en de Ericalaan in Bergen op Zoom heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een explosie plaatsgevonden. Het is de derde keer in enkele weken tijd dat de bakkerij doelwit was. Dat bevestigde een woordvoerder van de politie na berichtgeving door Omroep Brabant.