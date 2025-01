Gemiddeld valt de eerste milde vorstdag op 1 december, dus dit winterseizoen komt die relatief laat. De laatste keer dat het kwik tot onder de -5 graden daalde, was op 21 januari 2024.

Het vriest steeds minder vaak in Nederland. In het oosten en noordoosten van het land komt milde vorst tegenwoordig gemiddeld veertien tot zestien dagen voor. In de periode 1981 tot en met 2010 was dat nog zeventien tot negentien dagen. In het midden en zuiden van het land vriest het gemiddeld tien dagen en in de kustgebieden twee tot vijf dagen. Ook in die regio’s vriest het steeds minder vaak.